Le Real Madrid s’apprête à recruter Yan Diomandé pour 140 millions d’euros

Le Real Madrid est sur le point de finaliser le transfert de Yan Diomandé en provenance du RB Leipzig. L’opération pourrait atteindre 140 millions d’euros, bonus compris, ce qui ferait de l’international ivoirien la recrue la plus chère de l’histoire du club madrilène.

Le Real Madrid et le RB Leipzig sont proches d’un accord pour le transfert de Yan Diomandé, selon plusieurs médias européens. Le montant de l’opération est estimé entre 130 et 140 millions d’euros, dont 125 millions d’euros fixes et environ 15 millions d’euros de bonus potentiels.

À 19 ans, l’ailier ivoirien s’apprête à devenir l’un des joueurs les plus chers de l’histoire du football et la plus grosse acquisition jamais réalisée par le Real Madrid. Il dépasserait notamment les montants investis par le club espagnol pour Jude Bellingham, Eden Hazard, Cristiano Ronaldo ou Gareth Bale.

Révélé au RB Leipzig après son passage à Leganés, Yan Diomandé a vu sa valeur progresser rapidement. Recruté par le club allemand pour environ 20 millions d’euros, il a réalisé une saison remarquée avec 16 buts et 10 passes décisives en Bundesliga. Ses performances ont également attiré l’attention lors de la Coupe du monde 2026.

Courtisé par plusieurs grandes formations européennes, notamment le Paris Saint-Germain et Liverpool, l’international ivoirien aurait donné sa préférence au Real Madrid. Les discussions entre le club espagnol et Leipzig ont connu une accélération ces derniers jours et les deux parties travaillent désormais sur les derniers détails de l’accord.

Le joueur est attendu à Madrid pour passer sa visite médicale avant la signature de son contrat, sous réserve de la finalisation définitive de l’opération.

Pour Leipzig, ce transfert constituerait une vente record. Le club allemand réaliserait une plus-value considérable un an seulement après l’arrivée du joueur en provenance de Leganés.

Le recrutement de Diomandé s’inscrit dans la politique du Real Madrid visant à renforcer son effectif avec de jeunes talents à fort potentiel. Le club madrilène cherche notamment à renouveler son secteur offensif après une saison sans titre.