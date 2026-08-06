Football : Vozinha accueilli en héros par les supporters de Colo-Colo

Plus de 20 000 supporters du club de football chilien Colo-Colo se sont rassemblés mercredi au stade Monumental, à Santiago, pour accueillir leur nouvelle recrue, Vozinha.

Le gardien de but cap-verdien a rejoint la première division chilienne après s'être imposé comme l’une des révélations de la dernière Coupe du monde de la FIFA.

Les supporters de Colo-Colo ont exprimé leur enthousiasme pour leur nouvelle star en allumant des fusées éclairantes, en scandant son nom et en l'acclamant sur la pelouse.

"Je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce qu’autant de monde vienne juste pour le voir", s'est exclamée Denise Silva, supportrice de Colo-Colo

Le joueur de 40 ans a revêtu son nouveau maillot, floqué de son surnom et portant le numéro 29.

Il a ensuite pris la parole pour remercier les fans de leur "accueil très chaleureux".

"Je me sens chez moi, j'ai l'impression de faire partie d'une famille", a poursuivi le gardien. "Le groupe est vraiment très bon, et nous allons travailler dur chaque jour. J’ai déjà pu constater la qualité de l’effectif, et cela explique pourquoi nous sommes en tête du classement."

Club le plus titré de la première division chilienne, Colo-Colo mène le championnat actuel avec 12 points d’avance.

Vozinha pourrait faire ses débuts dès dimanche, lors du match opposant Colo-Colo à Unión La Calera.