Les USA présentent une carte de l'Afrique truffée d'erreurs au congrès AIDS 2026

Le gouvernement américain s'est attiré de nombreuses critiques après avoir présenté une carte incorrecte de l'Afrique lors de la Conférence internationale sur le sida qui se tient à Rio de Janeiro, au Brésil, du 26 au 31 juillet.

Selon les informations du média Reuters, la carte faisait partie d'une présentation du département d'État américain sur les nouveaux accords des États-Unis en matière de santé. L'officiel américain Jeff Graham, en charge du President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), était aux manettes de la présentation.

Problème : l'ensemble des pays indiqués sur la carte ont été mal nommés ou mal positionnés. Le Nigeria s'est ainsi retrouvé au milieu du Sahara, tandis que le Mozambique a atterri au niveau de la corne de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est quant à elle passée de l'ouest au sud-est du continent.

L'Ouganda et le Malawi ont de leur côté fait les frais de frontières incorrectes. Un pays non étiqueté figure aussi sur le document, tandis que le nom du Cameroun n'est relié à aucune aire géographique.

Selon Reuters, une image de la carte erronée est d'abord apparue sur la compte Substack de l'autrice spécialiste du SIDA Emily Bass, avant d'être largement repartagée sur plusieurs plateformes.

Une analyse de Reuters a révélé que l'image comportait un filigrane indiquant que la carte avait été réalisée à l'aide d'outils de l'entreprise OpenAI.

"Nous assumons l'entière responsabilité de la confusion et des représentations erronées que cette situation a entraînées pour les participants, y compris nos partenaires africains", a affirmé le département d'État américain dans un communiqué à Reuters.

La polémique a pris le pas sur le fond de la présentation américaine. La décision de l'administration Trump de largement réduire le financement accordé à l'aide internationale a mis en péril la lutte contre le VIH/SIDA, notamment en Afrique.