USA : Trump accuse la Chine d'ingérence électorale sans fournir de preuves

La Chine a-t-elle manipulé l’élection présidentielle américaine de 2020 perdue par Donald Trump ? C'est en tout cas ce que pense le locataire actuel de la Maison Blanche.

Jeudi, dans son discours à la Nation, Donald Trump a mis en avant l’ingérence de Pékin dans le processus électoral aux États-Unis il y a six ans. Affirmant que la Chine a pu consulter le fichier électoral de son pays.

''Pendant plusieurs années, à partir du cycle électoral de 2020, la République populaire de Chine a mené ce que l’on considère comme la plus grande violation de données électorales de l’histoire, ce qui a permis à la Chine d’acquérir illicitement 220 millions de dossiers d’électeurs américains. Ces informations comprennent les noms, adresses, numéros de téléphone, préférences politiques et autres données sensibles nécessaires pour s’inscrire sur les listes électorales et se livrer à d’autres activités malveillantes, ce qui est exactement ce qui s’est produit.'', a déclaré le président américain.

Selon des experts cependant, aucune information crédible n’a été révélée montrant une manipulation de dépouillement des votes en 2020 par des acteurs étrangers.

Des observateurs estiment par ailleurs que Trump s’est concentré sur la Chine tout en passant sous silence la Russie. Moscou, selon les responsables des services de renseignement, aurait favorisé Trump en 2016 et 2020 et mené de vastes campagnes en sa faveur face au démocrate Joe Biden lors de ce dernier scrutin.

Trump a remis la thèse du complot au goût du jour à l’approche des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Les experts en sécurité électorale affirment que le système électoral décentralisé des États-Unis, dans lequel le pouvoir en matière d’élections appartient aux États plutôt qu’au gouvernement fédéral, constitue un atout.