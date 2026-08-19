Russie-Ukraine : 206 soldats libérés lors d’un échange de prisonniers

La Russie et l’Ukraine ont procédé à un nouvel échange de prisonniers de guerre. Chacun des deux pays a libéré 103 soldats capturés, soit 206 militaires au total.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé le retour des combattants ukrainiens. Parmi eux figurent des défenseurs de Marioupol, ville portuaire assiégée pendant plusieurs mois en 2022, ainsi que des soldats capturés dans sept régions du front.

Les militaires russes libérés ont, de leur côté, été transférés en Biélorussie. Ils doivent y recevoir une assistance médicale et psychologique avant d’être transportés en Russie pour poursuivre leur rééducation dans des hôpitaux militaires.

L’opération a été organisée avec la médiation des Émirats arabes unis. Depuis le début de l’offensive russe en février 2022, cet État du Golfe a facilité plusieurs dizaines d’échanges entre Moscou et Kiev.

Les échanges de prisonniers et les rapatriements de dépouilles restent parmi les rares domaines de coopération entre les deux pays. Les négociations destinées à mettre fin au conflit demeurent, elles, dans l’impasse, alors que les Nations unies constatent une forte hausse du nombre de victimes civiles en 2026.