Tanzanie : un journal suspendu après des propos sur les divisions au pouvoir

En Tanzanie, un journal hebdomadaire a été suspendu par le ministère de l’information du pays pour une durée de six mois pour des violations présumées de la loi sur les médias.

La sanction intervient après que le journal Mwanahalisi, a publié un article faisant état de divisions au sein du gouvernement et alors que des observateurs internationaux ont mis en garde contre le rétrécissement des droits civils et politiques dans le pays.

La Tanzanie a vu l'année dernière des centaines de personnes massacrées lors de troubles électoraux.La suspension de Mwanahalisi — un journal depuis longtemps critique à l'égard du gouvernement — prend effet immédiatement et concerne à la fois l'édition papier et l'édition électronique du journal, a indiqué le Département des services d'information dans un communiqué en swahili.

Les autorités ont expliqué que cette mesure faisait suite à la publication, au début du mois, d’un article affirmant que le vice-président tanzanien, Emmanuel Nchimbi, refusait de démissionner de ses fonctions malgré les pressions exercées par le parti au pouvoir.

Citant des sources anonymes, le journal affirmait que le vice-président était en désaccord avec la présidente Samia Suluhu Hassan.