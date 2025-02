Afrique du Sud : le calvaire des séropositifs depuis le gel de l'USAID

Dans la province du KwaZulu-Natal, vit Nozuko Majola, a 19 ans, et sans emploi, elle se bat contre le vih-sida.

Ses médicaments étaient habituellement livrés à son domicile difficilement accessible en raison des routes accidentées et non goudronnées. Désormais, cette jeune fille devra faire plus d'une heure de trajet pour se procurer ses antirétroviraux, une conséquence du gel de l'aide américaine au Plan présidentiel d’urgence pour la lutte contre le sida (PEPFAR).

Le transport est un gros problème dans cette région. Et nous ne recevons pas de visites régulières de la clinique mobile. Si vous comptez sur une clinique mobile, vous la manquez souvent parce qu'elle n'a pas d'horaires réguliers pour que les gens puissent s'y rendre, explique t-elle.

Pour Majola et d'autres patients séropositifs de la région d'Umzimkhulu, où le chômage sévit et où la plupart des gens dépendent de l'agriculture de subsistance et des aides sociales du gouvernement, le gel de l'aide américaine a bouleversé le trin trin quotidien. A l'échelle nationale, cinq millions et demi de Sud-Africains reçoivent un traitement antirétroviral.

Un juge fédéral a ordonné la levée temporaire le gel de l'aide américaine, dans la foulée, l'ambassade des États-Unis en Afrique du Sud a annoncé la reprise des projets du PEPFAR bénéficiant d'une dérogation limitée. Cependant, sur le terrain de nombreuses ONG de lutte contre le VIH ont déjà fermé leurs portes. Les patients sont redirigés vers des établissements de santé en difficulté.

***"***Nous n'avons pas réussi à fermer le robinet des nouvelles infections, mais nous avons obtenu de bons résultats en termes de mise sous traitement. De plus, si l'on considère le nombre de personnes sous traitement dans cette province, aucune autre province n'a mis autant de personnes sous traitement. Mais lorsque nous parlons de toutes ces personnes et que nous disons plus de 1,6 million de personnes, c'est un signal- c'est une bonne chose en fait - cela nous indique que des personnes sont en vie grâce au traitement antirétroviral" explique Mzamo Zondi, responsable provincial de la campagne Treatment Action.

Outre les médicaments, ces programmes PEPFAR ont également permis au personnel de santé de tester les patients séropositifs dans des villages éloignés, une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes, craignant d'être stigmatiser dans les établissements publics.

En outre, près de 15 000 agents de santé dont les salaires sont financés par le PEPFAR se demandent s'ils n'ont pas perdu leur gagne-pain. Les Etats-Unis contribuent à hauteur de plus de 400 millions de dollars par an aux programmes de lutte contre le VIH et aux organisations non gouvernementales d'Afrique du Sud, soit environ 17 % du financement total, selon le ministère de la Santé.

En vingt ans, le programme a sauvé 25 millions de vies et permis à 20 millions de personnes vivant avec le VIH d’entamer un traitement antirétroviral et à 5,5 millions de bébés de naître sans le VIH