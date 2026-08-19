Les infrastructures, priorité de l'Afrique du Sud à la tête de la SADC

À la tête de la Communauté de développement de l’Afrique australe jusqu’en 2027, l’Afrique du Sud entend placer son mandat sous le signe du développement des infrastructures.

Corridors, voies ferrées, ports, routes, énergie et eaux sont essentiels pour l’industrialisation de la région, rappelait Cyril Ramaphosa, lundi, à la clôture du 46 sommet de la SADC, à Durban.

Les corridors, a déclaré le président sud-africain, faciliteront l’intégration régionale, grâce à la libre circulation des personnes et des biens à moindre coût.

Objectif : booster les échanges commerciaux entre les pays de la région, par le biais de procédures frontalières adaptées.

Dans le domaine de l’énergie, l’idée consiste à porter l’accès à l’électricité dans toute la région à au moins 85 % d’ici à 2030, une énergie fiable étant indispensable à l’essor de l’ensemble des secteurs.

Ramaphosa entend donc « renforcer l’interconnexion électrique régionale et accélérer les investissements dans les infrastructures de production et de transport d’électricité » afin, souligne-t-il, que l’énergie puisse circuler efficacement entre les pays de la région.