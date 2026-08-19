RDC : l’épidémie d’Ebola dépasse les 5 000 cas et continue de s’étendre

Virus Ebola
En République démocratique du Congo, l’épidémie d’Ebola a dépassé les 5 000 cas. Le ministère de la Santé recense 5 021 contaminations et 2 378 décès.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, le virus se propage à une vitesse sans précédent et l’épidémie reste loin d’être maîtrisée.
Six provinces sont touchées, notamment l’Ituri et le Nord-Kivu. L’insécurité, les déplacements de population et le mauvais état des routes compliquent fortement l’intervention des équipes sanitaires.
La souche rare de Bundibugyo est responsable de cette épidémie. Aucun vaccin ni traitement approuvé n’est actuellement disponible contre cette forme du virus. De nombreux malades échappent également au suivi médical ou signalent leurs symptômes trop tard.
Les soignants dénoncent des conditions de travail éprouvantes et des salaires impayés. Certains sont aussi la cible de violences. En Ituri, une ambulance a été incendiée lors de l’attaque d’une équipe sanitaire.
L’OMS redoute désormais une propagation plus importante, au niveau national comme international.
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