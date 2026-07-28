L'éradication du VIH/SIDA, une question de "choix politiques" selon l'ONUSIDA

‘’Unis pour en finir avec le sida’’, c’est le rapport présenté lundi par l’ONUSIDA à Rio de Janeiro, au Brésil. Le document explore les progrès mondiaux vers l’éradication du sida en tant que menace pour la santé publique d’ici à 2030, ainsi que les obstacles qui menacent l’atteinte de cet objectif.

''Ce rapport raconte deux histoires. La première est celle d’un progrès scientifique extraordinaire. Aujourd’hui, nous disposons de médicaments préventifs si efficaces que, s’ils étaient mis à la disposition de toutes les personnes qui en ont besoin, nous pourrions réellement mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique. La seconde histoire est un avertissement. Réductions des financements, inégalités croissantes, atteintes aux droits de l’homme, rétrécissement de l’espace civique. Ensemble, ces facteurs mettent en péril des décennies de progrès'', explique Winnie Byanyima, directrice exécutive de l’ONUSIDA

Face à l’appréhension, la directrice de l’ONUSIDA, affirme que le sujet relève désormais de la volonté politique.

''La question n’est plus de savoir si nous pouvons mettre fin au sida, mais si nous choisissons de le faire. Cet objectif n’est plus limité par la science, mais par les inégalités et les choix politiques. Ce ne sont pas les laboratoires qui décideront si nous mettrons fin au sida, mais les choix politiques'', déclare la directrice exécutive de l’ONUSIDA

Ce rapport a été présenté lors de la Conférence internationale sur le sida qui se tient à Rio de Janeiro jusqu’au 31 juillet 2026.