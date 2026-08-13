L'Iran affirme contrôler le détroit d'Ormuz, contredisant Donald Trump

L'Iran a affirmé jeudi que le détroit d'Ormuz restait sous son contrôle, contredisant des remarques du président américain Donald Trump.

"Aujourd'hui, vous voyez que le détroit d'Ormuz est sous la gestion et le contrôle de la République islamique, et que notre pays poursuit sa trajectoire en toute sécurité", a déclaré selon la télévision d'État Hossein Taeb, chef des forces paramilitaires du Bassidj, affiliées aux Gardiens de la Révolution, la puissante force armée de la République islamique.

De son côté, l'agence iranienne de régulation du trafic dans le détroit a affirmé mercredi que la voie navigable resterait bloquée tant que les conditions posées par l'Iran n'auraient pas été acceptées.

"Les affirmations et les messages répétés des responsables américains selon lesquels le détroit d'Ormuz n'est plus bloqué ne changent rien à la réalité", a déclaré l'agence dans un communiqué.

Ces commentaires interviennent alors que Donald Trump a répété mercredi sur son réseau Truth Social, que les États-Unis avaient un contrôle "total" du détroit d'Ormuz et allaient le "garder".

Dans les faits, ce passage stratégique est verrouillé par l'Iran, alors que Washington impose un blocus aux ports iraniens.

Les hostilités ont repris entre les deux pays début juillet, quand le protocole d'accord conclu en juin pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient a volé en éclat.

Les frappes se sont depuis atténuées, Donald Trump assurant que des négociations étaient en cours avec l'Iran, qui a démenti, assurant de son côté ne parler qu'avec Oman d'un futur itinéraire maritime pour franchir le détroit d'Ormuz. Mais selon Téhéran, un accord avec le sultanat n'entraînerait pas automatiquement la réouverture de la voie navigable.