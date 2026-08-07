Kenya : la Bourse de Nairobi prépare un fonds d’investissement consacré à l’IA

Le Kenya veut accélérer la modernisation de son marché financier. La Bourse de Nairobi prépare le lancement d’un fonds négocié en Bourse, un ETF, consacré aux entreprises liées à l’intelligence artificielle. Une première en Afrique de l’Est.

Le produit pourrait être proposé aux investisseurs avant la fin de l’année 2026. L’objectif est de permettre aux épargnants kenyans de profiter de la croissance mondiale du secteur de l’intelligence artificielle tout en investissant depuis leur marché local.

Un accès aux géants de l’intelligence artificielle

Le futur ETF doit s’appuyer sur un ensemble d’entreprises directement exposées au développement de l’IA. Microsoft fait notamment partie des grands groupes technologiques évoqués comme références, aux côtés d’acteurs majeurs du secteur comme OpenAI et Anthropic.

Le fonds devrait être proposé en shillings kenyans. La Bourse souhaite ainsi rendre ces investissements plus accessibles et limiter certains risques liés aux fluctuations des devises.

Cette initiative doit également permettre de diversifier le marché financier kenyan, historiquement dominé par des secteurs comme la banque et les télécommunications.

Séduire une nouvelle génération d’investisseurs

La Bourse de Nairobi cherche particulièrement à attirer les jeunes, de plus en plus intéressés par les nouvelles technologies et les marchés internationaux.

Cette tendance est accompagnée par le développement des services financiers numériques. L'accès à l'investissement boursier via l'écosystème M-Pesa aurait notamment permis d'attirer environ un million de nouveaux investisseurs.

Le marché kenyan affiche parallèlement une forte progression. Les actions ont gagné plus de 30 % depuis le début de l’année 2026 et la capitalisation du marché a atteint environ 4 000 milliards de shillings, soit près de 31 milliards de dollars.

La direction de la Bourse estime qu’elle pourrait atteindre 5 000 milliards de shillings avant la fin de l’année.

Le risque d’une bulle surveillé

Le projet intervient toutefois alors que la forte hausse des valorisations liées à l’intelligence artificielle alimente les craintes d’une éventuelle bulle financière.

La Bourse de Nairobi assure vouloir rester prudente et pourrait reporter le lancement de l’ETF si les conditions deviennent trop risquées pour les investisseurs.

Elle étudie également la création d’un fonds consacré aux cryptomonnaies, avec une exposition potentielle au Bitcoin, à l’Ethereum et à Solana.

À travers ces initiatives, Nairobi ambitionne de développer une place financière plus diversifiée et de donner aux investisseurs africains un accès local aux grandes tendances technologiques mondiales.