Soudan : des combattants des FSR se rendent à l’armée

Au Soudan, un groupe de combattants ayant fait défection des Forces de soutien rapide, les FSR, se serait rendu à l’armée soudanaise. Des hommes armés sont arrivés à bord de plusieurs véhicules à l’ouest d’Omdurman, ville située face à Khartoum, sur l’autre rive du Nil.

Selon l’armée soudanaise, plusieurs centaines de combattants, dont des commandants, auraient quitté les rangs des paramilitaires pour rejoindre les forces gouvernementales. Une information qui n’a pas été confirmée de manière indépendante.

Ces défections interviennent alors que les combats se poursuivent entre l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo, dit Hemedti.

Les deux camps s’affrontent depuis avril 2023 pour le contrôle du pays. Plus de trois ans de guerre ont provoqué une grave crise humanitaire, déplacé des millions de personnes et dévasté une grande partie des infrastructures soudanaises.