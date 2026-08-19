Afrique du Sud : baisse du taux d'inflation en juin, une première en cinq mois

Selon les données publiées mercredi par Statistics South Africa, le taux d’inflation en Afrique du Sud a ralenti en juillet à 4,3 % contre 5,0 % enregistré en juin.

Ce ralentissement, le premier en cinq mois, est porté par la baisse de l'inflation alimentaire, la modération des hausses des tarifs municipaux et une forte baisse des prix du carburant.

Les prix de l'essence ont baissé de 7,1 % et ceux du diesel de 11,7 % entre juin et juillet, faisant passer le taux annuel des carburants de 34,3 % en juin à 20,6 %.

Mais les tensions entre l’Iran et les États-Unis pourraient jouer les trouble-fête alors que le détroit d’Ormuz reste fermé.

Pour l’heure, le taux reste supérieur à l'objectif de 3 % fixé par la banque centrale sud-africaine, alors que les chiffres de l'inflation du mois d'août seront publiés le 23 septembre.