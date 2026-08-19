Basketball : Victor Wembanyama désigné capitaine de l'équipe de France

Basketball
Victor Wembanyama sera le capitaine pour les quatre match s en août, a annoncé mercredi l’équipe de France de basket.
Il s’agit de deux matchs de préparation contre la Serbie et deux autres qui s’inscrivent dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde de la FIBA 2027.
Pour la fenêtre internationale à venir, Victor Wembanyama aura donc un peu plus de responsabilités avec son nouveau statut.
La superstar des San Antonio Spurs fait son retour en sélection pour la première fois après les Jeux olympiques de 2024. Les Bleus avaient remporté la médaille d’argent.
En juillet, Rudy Gobert avait été désigné capitaine de l’équipe de France.
Wembanyama n’avait pas participé à ce rassemblement en raison du calendrier de la NBA.
01:03
Tchad : les troupes françaises de retour dans le pays
01:46
France : tués en Algérie il y a 30 ans, les moines de Tibhirine honorés à Lourdes
01:00
Landes: un incendie de forêt force 525 personnes à fuir
01:01
Mali : l’armée annonce la libération de 82 soldats et Goïta gracie un Français
Aller à la video
Centrafrique : l’ambassadeur de France visé par une procédure disciplinaire
02:25
France : à Marseille, les plongeons depuis la corniche, une pratique à risque qui prend de l'ampleur