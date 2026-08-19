Basketball : Victor Wembanyama désigné capitaine de l'équipe de France

Victor Wembanyama sera le capitaine pour les quatre match s en août, a annoncé mercredi l’équipe de France de basket.

Il s’agit de deux matchs de préparation contre la Serbie et deux autres qui s’inscrivent dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde de la FIBA 2027.

Pour la fenêtre internationale à venir, Victor Wembanyama aura donc un peu plus de responsabilités avec son nouveau statut.

La superstar des San Antonio Spurs fait son retour en sélection pour la première fois après les Jeux olympiques de 2024. Les Bleus avaient remporté la médaille d’argent.

En juillet, Rudy Gobert avait été désigné capitaine de l’équipe de France.

Wembanyama n’avait pas participé à ce rassemblement en raison du calendrier de la NBA.