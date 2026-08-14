Tupac Shakur : le procès de « Keefe D » ravive les accusations visant Sean Combs

Trente ans après la mort de Tupac Shakur, le procès de Duane « Keefe D » Davis s’ouvre à Las Vegas et ravive les interrogations sur les circonstances du meurtre du rappeur. Une plainte civile déposée par sa famille et un documentaire Netflix consacré à Sean Combs, alias Puff Daddy, ont également remis au premier plan les accusations visant l’ancien magnat du hip-hop, qui nie toute implication.

Le 7 septembre 1996, Tupac Shakur était grièvement blessé par balles à Las Vegas, alors qu’il circulait en voiture à proximité du MGM Grand. Touché à quatre reprises, le rappeur succombait à ses blessures six jours plus tard, à l’âge de 25 ans. Trois décennies après les faits, la justice américaine tente toujours de déterminer précisément les responsabilités dans un assassinat devenu l’un des plus célèbres crimes non élucidés de l’histoire du hip-hop.

Le procès de Duane « Keefe D » Davis, qui doit s’ouvrir à Las Vegas en août 2026, constitue à ce jour l’avancée judiciaire la plus importante dans ce dossier. Davis, arrêté en 2023, est poursuivi pour meurtre avec arme mortelle, avec la circonstance aggravante d’avoir agi dans l’intention de promouvoir, favoriser ou soutenir les activités d’un gang criminel. Il a plaidé non coupable et demeure détenu dans le Nevada.

Selon les procureurs, Davis se trouvait dans une Cadillac blanche qui s’est portée à hauteur du véhicule dans lequel se trouvait Tupac Shakur, avant que les tirs ne soient déclenchés. Entre 35 et 45 témoins sont attendus au procès, dont les débats doivent débuter le 17 août.

L’accusation s’appuie notamment sur les déclarations publiques de Davis lui-même. Dans ses mémoires, Compton Street Legend, l’intéressé a relaté les circonstances de la fusillade et décrit la réaction des occupants de son véhicule après que Tupac aurait effectué un mouvement brusque. Ces déclarations, qui témoignent de sa proximité avec les protagonistes de l’affaire, devront toutefois être confrontées aux éléments recueillis par l’enquête et aux arguments de la défense.

Une procédure civile pour élargir les recherches

Parallèlement au procès pénal, la famille de Tupac Shakur cherche à relancer le dossier sur le terrain civil. Maurice Shakur, son frère par alliance, a déposé à Los Angeles une plainte pour wrongful death, visant 99 co-conspirateurs présumés, dont l’identité et le rôle exacts restent à établir.

La plainte décrit un « complot complexe » qui aurait dépassé le cadre d’une simple vengeance consécutive à une altercation antérieure. Les avocats affirment que plusieurs personnes susceptibles d’avoir participé à la préparation, au financement, à la direction ou à l’exécution du meurtre sont mortes ou n’ont jamais été formellement identifiées. La procédure civile doit notamment permettre, par le biais de la discovery, d’obtenir des informations susceptibles de préciser l’identité et le degré d’implication de ces personnes.

Le document judiciaire fait également référence aux éléments du grand jury ayant précédé l’arrestation de Davis ainsi qu’au documentaire Netflix Sean Combs: The Reckoning, réalisé par Alexandria Stapleton. Cette production, nommée à trois Emmy Awards, dont celui du meilleur documentaire, a contribué à raviver les interrogations concernant le rôle éventuel de Sean Combs dans l’assassinat.

Les accusations visant Sean Combs refont surface

Le documentaire revient notamment sur les liens entre Tupac Shakur, Duane Davis et Sean Combs, figure majeure de l’industrie musicale américaine. Il diffuse des enregistrements issus d’une enquête policière dans lesquels Davis aurait affirmé que Combs lui avait proposé un million de dollars pour faire assassiner Tupac Shakur.

Ces déclarations constituent, à ce stade, des allégations et non des faits établis par une décision de justice. Sean Combs les a fermement démenties et a dénoncé le documentaire comme une production à charge. Aucun élément présenté dans ces documents ne permet, à lui seul, d’établir judiciairement sa responsabilité dans la mort de Tupac Shakur.

Alexandria Stapleton insiste elle-même sur cette distinction. « À ce stade, ce ne sont que des allégations. La justice devra désormais établir les faits », explique la réalisatrice, qui dit avoir voulu présenter au public les éléments disponibles, notamment les enregistrements dans lesquels Davis formule ses accusations contre Combs.

Le parcours judiciaire récent de Sean Combs contribue néanmoins à maintenir l’attention médiatique autour de cette affaire. Âgé aujourd’hui de 56 ans, l’ancien producteur et entrepreneur purge une peine fédérale dans une prison du New Jersey après sa condamnation en 2025 pour des faits relevant du Mann Act, la loi américaine sanctionnant notamment le transport de personnes entre États à des fins d’activités sexuelles illégales. Il a en revanche été acquitté des accusations de complot criminel de type racket et de trafic sexuel. Sa libération est actuellement prévue en mai 2028.

Trente ans de mystère autour d’une icône du rap

L’ouverture du procès de « Keefe D » intervient alors que la disparition de Tupac Shakur continue de nourrir une fascination exceptionnelle. Figure emblématique du rap américain, l’artiste avait fait de ses textes et de sa poésie un moyen de dénoncer les violences, les inégalités et les tensions sociales qui traversaient les États-Unis.

Pour Alexandria Stapleton, cette dimension distingue profondément l’héritage de Tupac de celui de Sean Combs. La réalisatrice estime que Shakur « utilisait ses textes, sa poésie et son art pour pousser notre société à regarder en face certaines réalités troublantes », tandis que son héritage artistique continue, selon elle, de se transmettre bien au-delà de sa mort.