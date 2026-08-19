Tchad : les troupes françaises de retour dans le pays

Après une rupture actée par le Tchad de la coopération militaire entre le pays et la France, un nouvel accord semble restaurer cette relation bi-latérale.

Si la France n'établit toutefois pas de bases permanentes au Tchad pour le moment, le traité stipule que les militaires français participent à la formation des effectifs tchadiens, à la collecte du renseignement et au soutien aérien de l’armée tchadienne depuis le mois d’avril.

Ce partenariat permettra au Tchad d’adresser ses besoins alors qu’il confronte Boko haram et la Province d’Afrique de l’Ouest de l’Etat islmaique dans la région du lac Tchad.

Le Tchad a restauré sa relation militaire avec la France, près de dix-huit mois après avoir exigé que les forces françaises quittent le pays, à cause d’un différend sur le partage du renseignement dans le bassin du lac Tchad.

Les responsables tchadiens avaient expulsé 1.000 soldats français en janvier 2025. Ce départ avait mis fin à 65 ans de présence militaire française dans le pays. À l’époque, les officiels français avaient déclaré que ce changement ne marquait pas la fin de la coopération militaire avec le Tchad.