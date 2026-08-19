Centrafrique : des dizaines de morts dans l’effondrement d’une mine d’or

En République centrafricaine, un glissement de terrain dans une mine d’or illégale a fait plusieurs dizaines de morts. L’effondrement s’est produit mardi à Zamboye, dans l’ouest du pays, près de la frontière avec le Cameroun.

Un responsable local évoque une quarantaine de victimes, tandis que d’autres sources avancent un bilan pouvant atteindre une centaine de morts. Les autorités affirment toutefois ne pas être encore en mesure de fournir un chiffre officiel.

Selon un mineur présent sur place, le sol s’est brutalement effondré, ensevelissant de nombreuses personnes. Les opérations de secours se poursuivent pour tenter de retrouver celles qui restent prisonnières des décombres.

Des centaines de mineurs travaillent sur cet immense site à ciel ouvert, situé à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Baboua.

Les accidents sont fréquents dans les mines illégales, souvent dépourvues de mesures de sécurité. Ces derniers mois, plusieurs effondrements ont déjà fait des dizaines de morts dans différentes régions du pays.