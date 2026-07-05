Donald Trump préside les commémorations du 250e anniversaire de l'indépendance

Le président américain Donald Trump a participé samedi aux commémorations du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, marquées par des perturbations météorologiques et des manifestations festives à travers le pays.

À Washington, des orages ont entraîné l’évacuation temporaire du National Mall pendant près de deux heures, retardant les célébrations officielles.

Dans plusieurs grandes villes, notamment New York et Chicago, les festivités ont néanmoins été maintenues, avec des feux d’artifice et des concerts organisés pour l’occasion.

Dans un discours prononcé avec plusieurs heures de retard, Donald Trump a salué les États-Unis comme le « couronnement de l’histoire de l’humanité », tout en réaffirmant ses critiques contre ses opposants politiques, qu’il a une nouvelle fois qualifiés de « communistes ». Le président a assuré que, sous son mandat, le pays était « plus fier que jamais ».

Devant plusieurs dizaines de milliers de personnes réunies sur le National Mall, il a toutefois livré un discours plus sobre que prévu, mêlant références historiques et hommages aux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée et du Vietnam.

Trump a évoqué ces conflits comme des exemples de la lutte contre le communisme, reprenant un thème récurrent de ses récents discours politiques.

« Nos soldats n’ont pas combattu aux quatre coins du monde pour que cette menace refasse surface ici, en Amérique. Nous ne laisserons pas cela se produire », a-t-il déclaré.

Alors que le président avait promis une célébration à forte dimension politique, son intervention est restée plus proche d’un discours patriotique traditionnel, d’une durée d’environ 45 minutes.

Dans la foule, plusieurs participants ont salué son intervention. « Il a retracé notre grande histoire et rendu hommage aux vétérans. Il nous rend fiers d’être Américains », a déclaré Richard Sullivan, venu de Virginie.

Les festivités ont été ponctuées par un impressionnant feu d’artifice, que Donald Trump a présenté comme destiné à battre un record mondial.

Mais les célébrations ont été perturbées par une vague de chaleur exceptionnelle sur la côte Est. À Washington, les températures ont atteint 39,4 °C, un record historique pour un 4 juillet, tandis que des alertes météorologiques concernaient environ 160 millions de personnes.

Les conditions climatiques ont contraint les organisateurs à modifier le déroulement de plusieurs événements, notamment à New York, Philadelphie et Boston, où des concerts et feux d’artifice ont été avancés ou interrompus.

À Washington, l’évacuation du public du National Mall a provoqué des scènes de confusion, certains spectateurs tentant de rester sur place malgré les consignes de sécurité.

En marge des célébrations officielles, des rassemblements à caractère politique ont également été observés près du Capitole, où des groupes aux idéologies extrémistes ont scandé des slogans appelant à « reprendre l’Amérique ».

Selon un sondage de l’université Quinnipiac, 61 % des Américains estiment que le pays n’atteint pas les idéaux de la Déclaration d’indépendance, illustrant les divisions persistantes autour de cette commémoration historique.