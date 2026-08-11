Donald Trump aurait quitté un sommet de l'OTAN en Turquie à bord d'un avion secret

Le président américain Donald Trump a quitté le sommet de l’OTAN, qui s’est tenu le mois dernier en Turquie, à bord d'un avion secret en raison de menaces iraniennes, selon le Washington Post.

Début juillet, Donald Trump s'était rendu à Ankara à bord d'un nouvel avion modernisé offert par le Qatar. Le président américain avait ensuite annoncé son intention d'utiliser un ancien modèle de l'avion présidentiel Air Force One pour la première partie de son voyage retour vers Washington.

Il avait alors expliqué que le nouveau jet de luxe avait été envoyé avant son départ d’Ankara afin de permettre à certaines troupes américaines basées dans l’est de l’Angleterre de le découvrir.

Le 8 juillet à Ankara, les caméras du monde entier ont donc effectivement vu Donald Trump monter à bord du jet présidentiel.

Camion de restauration

Mais selon les révélations du Washington Post lundi, le chef d'État aurait été secrètement exfiltré de l’appareil dans un camion de restauration aéroportuaire, habituellement utilisé pour charger les repas et autres provisions à bord des vols.

Le journal affirme qu'il aurait ensuite voyagé à bord d'un avion militaire plus petit, un C-32A de l’armée de l’air.

Après une escale au Royaume-Uni, Donald Trump a retrouvé l’équipe de la Maison Blanche et les journalistes qui suivaient son déplacement, pour finir le trajet retour jusqu’aux Etats-Unis, à bord de l’avion offert par le Qatar.

Le but de cette opération secrète : utiliser Air Force One comme un leurre en raison de menaces de l'Iran contre le président américain.

Le New York Times et CBS News ont rapporté le mois dernier que des responsables des services de renseignement avaient fait part de leurs inquiétudes concernant une attaque potentielle contre le président ou son avion, entraînant des précautions supplémentaires.

Au cours d’un échange informel avec les journalistes à bord de l’avion qui le ramenait aux États-Unis, Donald Trump a été interrogé sur l'existence de menaces crédibles de la part de l’Iran visant Air Force One. "Eh bien, je suis constamment menacé. Je suis en tête de leur liste, avant vous", a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : "Mais si je pars, vous partez aussi."