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Plan de paix pour Gaza : l'émissaire américain Jared Kushner rencontre Netanyahu

Jared Kushner lors de l'UFC Freedom 250, qui s'est déroulé sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le 15 juin 2026, à Washington.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

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L’émissaire américain Jared Kushner doit rencontrer lundi le Premier ministre israélien pour tenter de relancer le plan de paix pour Gaza.

Si la feuille de route soutenue par les États-Unis a reçu le feu vert du Hamas fin juillet, elle a été en revanche rejetée par Israël. L’état hébreu exige le ‘’ désarment total du mouvement palestinien’’ avant d’approuver le plan.

La question sera donc au centre des discussions entre Benjamin Netanyahu et Jared Kushner. Avant cette rencontre, le gendre du président américain rencontré le nouveau patron du mouvement palestinien en Egypte.

Il a exhorté le Hamas à prendre des ‘’ mesures concrètes et vérifiables” et a transmis le message selon lequel, ‘’ Gaza ne doit plus jamais servir de source de terreur pour Israël’ ’.

L’américain a par ailleurs insisté sur ''l’absence de tout rôle du mouvement islamiste dans la future administration de Gaza''.

La deuxième étape du plan pour Gaza prévoit le désarment du Hamas et le retrait de l’armée israélienne du territoire palestinien qu’elle contrôle à hauteur de soixante pour cent.

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