USA : accusé de favoriser l'addiction aux réseaux sociaux, Meta devant la justice

L'entreprise Meta comparaît devant la justice fédérale américaine à partir de mercredi, accusée par une coalition d'une trentaine d'États américains de favoriser l'addiction aux réseaux sociaux chez les mineurs.

Mercredi sera consacré à la sélection des jurés au tribunal fédéral d'Oakland, près de San Francisco. Les débats ne s'ouvriront que le 18 août, pour six semaines d'audiences jusqu'à fin septembre.

"Cela ressemble vraiment à l'industrie du tabac des années 1990", estime auprès de l'AFP Vincent Joralemon, juriste au centre de droit et technologies de l'université de Berkeley.

À l'image des poursuites d'Etats qui ont fini par faire payer des montants records aux cigarettiers il y a trois décennies et par restreindre leur publicité envers les mineurs, ce sont les pratiques commerciales des réseaux sociaux qui sont visées, souligne-t-il.

Les procureurs généraux de Californie, du Colorado, du Kentucky et du New Jersey mèneront la charge dans ce procès civil contre le groupe propriétaire de Facebook et Instagram.

Ils réclament de fortes modifications du fonctionnement des réseaux sociaux de Meta pour les mineurs, et jusqu’à 1 400 milliards de dollars de pénalité, un montant proche de la capitalisation boursière de l'entreprise.

Un tel montant a peu de chances d'être atteint: en juillet, la juge a qualifié cette estimation de "déraisonnable", et celle avancée par Meta, 4 millions de dollars, de "même pas une tape sur la main", selon le média juridique Law360. La principale menace reste "l'atteinte à la réputation" et l'obligation de modifier en profondeur ses produits, estime M. Joralemon.

Le jury n'aura qu'un rôle consultatif: c'est la juge Yvonne Gonzalez Rogers, qui a arbitré au printemps le procès entre Elon Musk et OpenAI, qui fixera les éventuelles pénalités et mesures de remédiation. Mark Zuckerberg figure parmi les témoins vedettes attendus à la barre

Ce n'est pas la première fois que Meta fait face à la justice sur la question de l'addiction aux réseaux sociaux chez les mineurs. La firme a déjà été condamnée à deux reprises après la plainte d'une jeune femme et une action en justice intentée par le procureur du Nouveau-Mexique.