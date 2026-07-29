Football : Moïne Chaâbani nommé sélectionneur de la Tunisie

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé mardi avoir désigné Moïne Chaâbani à la tête de la sélection nationale, ouvrant un nouveau cycle après un Mondial 2026 conclu par trois défaites en trois matches.

"Son contrat est pour une durée de quatre ans", a précisé la FTF dans un communiqué. La Fédération officialise ainsi une information qui circulait depuis plusieurs jours.

Le Tunisien de 45 ans succède ainsi à Hervé Renard, dont la mission éclair à la tête de la sélection avait été limitée à la fin du Mondial 2026. Il avait remplacé au pied levé Sabri Lamouchi, démis de ses fonctions après le premier match, conclu par une cinglante défaite contre la Suède (5-1).

Ancien coach de l'Espérance sportive de Tunis, Moïne Chaâbani a remporté deux Ligues des champions de la CAF en 2018 et 2019 avant de poursuivre sa carrière d'entraîneur en Egypte puis au Maroc, où il a dirigé avec succès la Renaissance sportive de Berkane.

Mi-juillet, la RS Berkane avait annoncé qu'il avait été approché par la Fédération tunisienne.

Bien que le contrat de M. Chaâbani n'expire que le 30 juin 2027, le club avait dit avoir décidé de faire preuve de "compréhension" en raison de "l'importance particulière que revêt la mission de diriger l'équipe nationale".

Il a aussi salué le "grand professionnalisme" de M. Chaâbani, affirmant qu'il avait contribué à "l'écriture d'une page importante de l'histoire de la RS Berkane".