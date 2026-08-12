Cristiano Ronaldo épouse Georgina Rodriguez après dix ans d’amour

Cristiano Ronaldo et sa compagne de longue date, Georgina Rodriguez, se sont mariés mardi lors d'une cérémonie organisée dans la station balnéaire portugaise de Cascais, ont annoncé les représentants de la star du football.

Ce mariage vient couronner une relation de dix ans et intervient après plusieurs jours d'intenses spéculations médiatiques au Portugal sur le lieu et la date de la cérémonie.

Âgé de 41 ans, Ronaldo a partagé sur son compte Instagram une photo des mains du couple arborant leurs alliances, accompagnée de la légende : « C ❤️ G ».

Les cinq enfants du couple ont assisté à cette cérémonie « privée et intime », a indiqué à l'AFP le Brunswick Group, chargé des relations publiques du joueur.

Le mariage a eu lieu exactement un an après que Rodriguez, influenceuse de 32 ans, a annoncé leurs fiançailles sur Instagram.

Ronaldo, qui a disputé la Coupe du monde cet été avec le Portugal, éliminé en huitièmes de finale, évolue actuellement au sein du club saoudien Al Nassr.

L'ancien attaquant de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus a remporté à cinq reprises le Ballon d'Or récompensant le meilleur joueur du monde.

Georgina Rodriguez a également renforcé sa notoriété grâce à la série Netflix « I am Georgina », qui retrace la vie de leur famille entre football, mode et voyages.

Les médias portugais avaient spéculé sur la possibilité que le mariage se déroule à Sintra, près de Lisbonne, ou à Funchal, sur l'île atlantique de Madère, ville natale de Ronaldo.

Les informations annonçant une cérémonie à Funchal le week-end dernier avaient attiré des centaines de personnes devant la cathédrale de la ville dans l'espoir d'apercevoir le couple.

La cathédrale avait toutefois indiqué à l'AFP qu'aucun mariage de Ronaldo n'y était prévu, tout en soulignant que recevoir un tel événement aurait été « un honneur ».

Le couple a finalement choisi Cascais, une station balnéaire huppée située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Lisbonne, où il possède une villa.

Ils se sont rencontrés en 2016, alors que Georgina Rodriguez travaillait dans une boutique Gucci à Madrid. Elle décrit cette rencontre comme un « coup de foudre ».

Dans une interview accordée à Vogue Arabia en 2025, elle a confié avoir ressenti presque immédiatement « un sentiment de paix et une énergie inexplicable » auprès de Ronaldo, « comme si nous nous connaissions depuis toujours ».

Ensemble, ils totalisent plus de 750 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et forment l'un des couples de célébrités les plus célèbres au monde, bien au-delà du football.

Le couple possède également un portefeuille d'investissements comprenant des marques de mode et une chaîne d'hôtels.