Mondial 2026 : Hervé Renard prend les commandes de la Tunisie

C’est finalement Hervé Renard qui sera sur le banc des Aigles de Carthage dimanche, lors de leur rencontre face au Japon.

Le technicien français a été nommé au poste de sélectionneur de la Tunisie pleine coupe du monde. Il succède à Sabri Lamouchi qui n’a pas survécu au naufrage des Tunisiens face à la Suède 5-0, pour leur entrée en lice au mondial.

Hervé Renard est attendu ce mardi au Mexique pour prendre les rênes de son équipe. Le français restera en poste jusqu’à la fin de la coupe du monde. Il a dirigé la sélection de l’Arabie Saoudite lors du mondial 2022 au Qatar.

C’est un habitué du continent africain. Hervé Renard a remporté la Coupe d’Afrique des nations de football avec la Zambie en 2012 puis la Côte d’Ivoire en 2015.