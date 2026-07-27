Football : le PSG se retire, Diomandé en route vers le Real Madrid

Alors que le PSG semblait tenir la corde il y a encore quelques semaines, Yan Diomandé est désormais tout proche de s'engager avec le Real Madrid. Le club parisien a décidé de se retirer du dossier, estimant les exigences financières de Leipzig excessives.

Le feuilleton Yan Diomandé est en passe de connaître son épilogue. L'attaquant ivoirien de 19 ans est tout proche de rejoindre le Real Madrid. Le club espagnol a trouvé un accord avec le joueur pour un contrat de cinq ans et finalise les derniers détails avec Leipzig. Le montant du transfert devrait dépasser les 100 millions d'euros.

Pourtant, le PSG semblait le mieux placé pour recruter l'une des grandes révélations de la dernière Coupe du monde. Dès la fin du mois de juin, le club parisien avait trouvé un accord avec le joueur. Mais les discussions avec Leipzig se sont progressivement compliquées.

Liverpool s'est également positionné, sans parvenir à convaincre Yan Diomandé, qui privilégiait alors Paris. C'est finalement le Real Madrid qui a fait la différence en revenant avec une offre majeure, après une première proposition de 100 millions d'euros refusée par le club allemand.

Face aux exigences financières de Leipzig, le PSG a officiellement décidé de se retirer du dossier dimanche soir. Selon des proches de la direction parisienne, le montant réclamé était jugé disproportionné et incompatible avec la stratégie du club en matière d'équilibre financier. À Paris, on assure vouloir rester fidèle à la ligne fixée pour ce mercato.

Déterminé à quitter Leipzig cet été, Yan Diomandé s'est alors rapproché du Real Madrid. Les deux parties sont désormais sur le point de finaliser l'opération.

Le club madrilène tourne ainsi la page de la piste Michael Olise. Le président du Real Madrid Florentino Pérez espérait convaincre le Bayern Munich de céder l'international français, mais les dirigeants bavarois ont fermé la porte, ouvrant la voie à l'arrivée de Yan Diomandé.