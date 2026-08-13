CAN féminine : le Cameroun rejoint le Malawi en finale

Le Cameroun et le Malawi s'affronteront en finale de la Coupe d'Afrique des nations féminine dimanche à Rabat et tenteront chacun de décrocher leur premier titre de championnes d'Afrique.

Les joueuses du Malawi se sont offert une place en finale après leur victoire 3 – 1 face à l'Algérie. Comme depuis le début de la compétition, les sœurs Chawinga ont été décisives pendant cette demi-finale. Elles ont inscrit les trois buts du camp malawite, avec un doublé pour l'aînée, Tabitha.

Le Malawi, 153e au classement FIFA, signe un parcours d'exception pour sa toute première participation à la CAN féminine.

De son côté, le Cameroun a éliminé le Maroc en demi-finale au terme d'une séance de tirs au but (3 – 1) et grâce à la performance de leur gardienne Michaely Bihina.

Les Lionnes indomptables atteignent la finale de la CAN pour la quatrième fois de leur histoire. Après avoir échoué par trois fois face au Nigeria, le Cameroun espère renverser la situation pour enfin décrocher un sacre continental.

Les quatre demi-finalistes se sont aussi qualifiées pour la Coupe du monde féminine qui se déroulera l'été prochain au Brésil, une première pour l'Algérie et le Malawi.

Les quatre équipes éliminées en quarts de finale peuvent encore décrocher leur place pour la Coupe du monde féminine. Jeudi, à Casablanca, le Nigeria affrontera l'Afrique du Sud et le Ghana se mesurera à la Côte d'Ivoire ; les vainqueurs de ces rencontres se qualifieront pour un barrage intercontinental.