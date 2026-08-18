Éthiopie : les rebelles du Tigré accusent l'armée d'avoir mené une frappe de drone

Les forces rebelles du Tigré ont accusé mardi l’armée fédérale d’avoir mené une frappe de drone contre la capitale régionale.

Selon un responsable du Front populaire de libération du Tigré, qui gouverne la région, la frappe aurait visé un centre de formation agricole situé dans le village de Dandera, à environ 15 kilomètres de Mekele, affirmant qu’il n’y a eu aucun blessé.

Un prêtre aurait affirmé, sous couvert d’anonymat, que la frappe a fait un mort. Le gouvernement fédéral n’a pas encore réagi à ces accusations.

La tension reste vive dans la région. Les forces tigréennes et fédérales se sont massées de part et d'autre de la frontière de cet État du Nord ces derniers mois, faisant craindre un nouveau conflit.

La guerre qui a opposé les deux camps de 2020 à 2022 a fait au moins 600 000 morts.