Football : l'AES veut accueillir la CAN 2032 malgré la crise sécuritaire

Les trois pays membres de l’Alliance du Sahel (AES) veulent organiser la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football dans six ans.

Les dirigeants des fédérations de football du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont rencontré le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Sud-Africain Patrice Motsepe, à New York lors du Mondial 2026. Sur la table : une candidature conjointe à l’organisation de la CAN 2032.

L’organe dirigeant du ballon rond sur le continent a pris acte de cette candidature commune. Reste maintenant à remplir les exigences de la CAF. Le Burkina Faso a organisé la CAN en 1998 et compte un stade homologué ; le Mali a accueilli l’édition 2002 et dispose de cinq stades aux normes.

Mais depuis, le climat sécuritaire n’est plus le même. Les pays de l’AES font face aux exactions de groupes djihadistes qui écument leurs pans entiers. L’ONU a averti que la région du Sahel se trouve à un "dangereux point de basculement."

Un volet sécuritaire qui rappelle une jurisprudence : l’attaque, il y a 16 ans, du convoi de l’équipe togolaise qui se rendait à Cabinda, en Angola, par le Front de libération de l’enclave de Cabinda, mouvement séparatiste armé. C’était lors de la CAN 2010.