Tunisie : des fermiers évoquent des ''pertes énormes'' après les coupures d'électricité

Les coupures d'électricité survenues pendant une vague de chaleur ont dévasté les exploitations agricoles du nord de la Tunisie.

Dans une ferme avicole d’El-Fahs, à environ 60 kilomètres de Tunis, une pelleteuse rassemble des centaines de carcasses de poulets pour les enterrer dans une fosse. Faute d’eau et de ventilation, près de 90 % des volailles sont mortes.

''Nous avons subi une coupure d’électricité. Près de 90 % des poulets sont morts, soit entre 150 000 et 200 000. Il y a eu une coupure de courant. Nous disposons d’un générateur de secours qui n’est utilisé qu’en cas de panne. Il est conçu pour fonctionner pendant deux à trois heures. La coupure de courant a duré longtemps. Le générateur a surchauffé et a cessé de fonctionner. La catastrophe s’est produite.'', raconte Hamza Bouchrit, vétérinaire de l' élevage avicole.

Les coupures de courant ont parfois duré des heures et se sont produites à des moments imprévisibles, même si elles semblent avoir diminué depuis ce week-end.

''Nous sommes toujours à l’arrêt. Nous continuons à ramasser les cadavres (de poulets). L’odeur des poulets morts est insupportable. Nous ne comprenons pas : cela représente près de 400 à 500 tonnes de viande. C’est une perte de plus de 1 400 000 à 1 500 000 dinars (environ 445 000 euros). C’est une perte énorme.'', explique Hamza Bouchrit.

Une exploitation laitière a déclaré avoir dû jeter l'équivalent de six jours de traite, soit environ 1 200 litres de lait.

''Nous avons subi des pertes parce que nous avons dû littéralement jeter du lait. Nous avons jeté l’équivalent de six jours de traite, soit environ 1 200 litres de lait que nous avons dû vider, que nous avons dû jeter. C’est une perte directe dont nous avons beaucoup de mal à nous remettre. » « On a subi des pertes parce qu’on a dû jeter du lait, tout simplement. On a jeté le lait de six jours de traite, ce qui équivaut à environ 1 200 litres de lait qu’on a dû jeter. Ça représente des pertes sèches dont on a du mal à se remettre.'', déclare Aziz Bouhejba, producteur laitier (homme, 62 ans, français, 24 sec) :

La compagnie nationale d'électricité invoque la nécessité d’éviter une ‘’ panne générale’’ sur le réseau pour tenter de justifier les délestages pendant la vague de chaleur.