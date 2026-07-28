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Tunisie : des fermiers évoquent des ''pertes énormes'' après les coupures d'électricité

Manifestation contre le président Kais Saied dans le centre-ville de Tunis, en Tunisie, samedi 25 juillet 2026.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

électricité

Les coupures d'électricité survenues pendant une vague de chaleur ont dévasté les exploitations agricoles du nord de la Tunisie.

Dans une ferme avicole d’El-Fahs, à environ 60 kilomètres de Tunis, une pelleteuse rassemble des centaines de carcasses de poulets pour les enterrer dans une fosse. Faute d’eau et de ventilation, près de 90 % des volailles sont mortes.

''Nous avons subi une coupure d’électricité. Près de 90 % des poulets sont morts, soit entre 150 000 et 200 000. Il y a eu une coupure de courant. Nous disposons d’un générateur de secours qui n’est utilisé qu’en cas de panne. Il est conçu pour fonctionner pendant deux à trois heures. La coupure de courant a duré longtemps. Le générateur a surchauffé et a cessé de fonctionner. La catastrophe s’est produite.'', raconte Hamza Bouchrit, vétérinaire de l' élevage avicole.

Les coupures de courant ont parfois duré des heures et se sont produites à des moments imprévisibles, même si elles semblent avoir diminué depuis ce week-end.

''Nous sommes toujours à l’arrêt. Nous continuons à ramasser les cadavres (de poulets). L’odeur des poulets morts est insupportable. Nous ne comprenons pas : cela représente près de 400 à 500 tonnes de viande. C’est une perte de plus de 1 400 000 à 1 500 000 dinars (environ 445 000 euros). C’est une perte énorme.'', explique Hamza Bouchrit.

Une exploitation laitière a déclaré avoir dû jeter l'équivalent de six jours de traite, soit environ 1 200 litres de lait.

''Nous avons subi des pertes parce que nous avons dû littéralement jeter du lait. Nous avons jeté l’équivalent de six jours de traite, soit environ 1 200 litres de lait que nous avons dû vider, que nous avons dû jeter. C’est une perte directe dont nous avons beaucoup de mal à nous remettre. » « On a subi des pertes parce qu’on a dû jeter du lait, tout simplement. On a jeté le lait de six jours de traite, ce qui équivaut à environ 1 200 litres de lait qu’on a dû jeter. Ça représente des pertes sèches dont on a du mal à se remettre.'', déclare Aziz Bouhejba, producteur laitier (homme, 62 ans, français, 24 sec) :

La compagnie nationale d'électricité invoque la nécessité d’éviter une ‘’ panne générale’’ sur le réseau pour tenter de justifier les délestages pendant la vague de chaleur.

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