Mondial 2026 : la Tunisie est la première équipe africaine à être éliminée

Tunisie
L’équipe nationale de football tunisienne est la première équipe africaine éliminée de la coupe du monde de la Fifa 2026. Le pays accuse le coup après la défaite des Aigles de Carthage 4-0 face au Japon samedi soir. La nomination du nouveau sélectionneur Hervé Renard n’aura pas permis de relancer l’équipe.
« Je pense que le changement d’entraîneur n’a pas beaucoup aidé. Je pense qu’il y a beaucoup d’autres choses qui devraient changer. C’est une déception, en fait. Nous sommes venus de Paris, de Tunisie, de partout pour soutenir l’équipe, mais c’est un peu décevant. », a déclaréSamih Kadry, fan tunisien.
La Tunisie avait déjà encaissé un but au bout de trois minutes de jeu. Le pays n'a cadré aucun tir dans le match. Une nouvelle déroute après la défaite contre la Suède en début de tournoi.
01:22
Coupe du monde 2026 : Tunisie-Japon, les supporters font la fête à Monterrey avant le match
01:42
Coupe du monde 2026 : Brésiliens et Haïtiens fêtent ensemble, malgré la défaite des Grenadiers
01:46
Coupe du monde : les supporters marocains célèbrent leur victoire 1-0 face à l'Écosse
00:50
Maroc : Achraf Hakimi bientôt jugé en France pour viol présumé
01:12
Mondial 2026 : les Haïtiens rêvent d'un exploit contre le Brésil
01:09
Mondial 2026 : les Bafana Bafana encore en vie, le Mexique premier qualifié