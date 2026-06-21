Mondial 2026 : la Tunisie est la première équipe africaine à être éliminée

L’équipe nationale de football tunisienne est la première équipe africaine éliminée de la coupe du monde de la Fifa 2026. Le pays accuse le coup après la défaite des Aigles de Carthage 4-0 face au Japon samedi soir. La nomination du nouveau sélectionneur Hervé Renard n’aura pas permis de relancer l’équipe.

« Je pense que le changement d’entraîneur n’a pas beaucoup aidé. Je pense qu’il y a beaucoup d’autres choses qui devraient changer. C’est une déception, en fait. Nous sommes venus de Paris, de Tunisie, de partout pour soutenir l’équipe, mais c’est un peu décevant. », a déclaréSamih Kadry, fan tunisien.

La Tunisie avait déjà encaissé un but au bout de trois minutes de jeu. Le pays n'a cadré aucun tir dans le match. Une nouvelle déroute après la défaite contre la Suède en début de tournoi.