Football : Jérémy Doku prolonge avec Manchester City

Le footballeur belge Jérémy Doku a signé un nouveau contrat de cinq ans avec Manchester City, prolongeant son aventure avec le club anglais jusqu'en 2031.

L'attaquant de 24 ans, qui possède aussi la nationalité ghanéenne, avait rejoint la Premier League en 2023 en provenance du Stade Rennais. Son contrat initial avec Manchester City courait jusqu'en 2028.

Selon un communiqué du club, Jérémy Doku "s'est imposé comme l'un des piliers de l'effectif de City."

Depuis son arrivée, l'ailier comptabilise 131 matchs joués et 22 buts, ainsi que plusieurs trophées majeurs, dont un titre en Premier League et un autre en Coupe d'Angleterre.

Jérémy Doku s'est dit enthousiaste à l'idée de jouer sous les ordres du nouvel entraîneur Enzo Maresca, nommé en juin en remplacement de Pep Guardiola.

"Ce club compte énormément pour moi : c’est ici que j’ai évolué, tant sur le plan sportif que personnel. Je m’y sens bien", a déclaré le joueur dans un communiqué. "Avec l'arrivée d'Enzo, j'ai vraiment hâte que la nouvelle saison commence. Son style de jeu correspond exactement à ce que nous aimons, ce qui est très motivant pour les joueurs."