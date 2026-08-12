Algérie, Malawi, Maroc, Cameroun : la course à la finale de la CAN féminine est lancée

La journée s’annonce décisive à Rabat. Algérie-Malawi, à 18 heures au stade olympique, puis Maroc-Cameroun, à 21 heures au stade Moulay-El-Hassan, détermineront les deux finalistes de la CAN féminine 2026.

La première demi-finale oppose deux sélections qui atteignent pour la première fois le dernier carré de la compétition. L’Algérie s’est qualifiée après avoir éliminé la Côte d’Ivoire en quart de finale, tandis que le Malawi a créé la surprise en écartant le Ghana. Une victoire offrirait donc à l’une des deux équipes une première finale continentale.

Cette présence constitue l’une des principales nouveautés de cette édition, traditionnellement dominée par les grandes puissances du football féminin africain.

Trois heures plus tard, le Maroc tentera de poursuivre son parcours devant son public. Les Marocaines ont éliminé l’Afrique du Sud 2-1 en quarts de finale, après avoir terminé la phase de groupes sans encaisser de but.

Le sélectionneur Jorge Vilda vise une troisième finale consécutive après celles de 2022 et 2024. Le Maroc a remporté ses deux précédentes demi-finales, à chaque fois aux tirs au but, contre le Nigeria puis le Ghana.

La sélection marocaine n’a par ailleurs jamais perdu un match à élimination directe en WAFCON avant la finale : cinq rencontres, cinq qualifications. Elle devra toutefois se méfier d’une équipe camerounaise libérée par son exploit en quarts.

Le Cameroun a créé l’une des sensations du tournoi en éliminant le Nigeria, tenant du titre, 1-0, grâce à un but de Myriam Maéva Nyadjou à la 19e minute. Les Lionnes indomptables atteignent ainsi leur 11e demi-finale, un total seulement dépassé par le Nigeria.

Elles visent une quatrième finale, après leurs parcours de 1991, 2004, 2014 et 2016. Leur bilan dans le dernier carré reste cependant mitigé, avec seulement trois qualifications en dix précédentes demi-finales.

L’historique face au Maroc est favorable au Cameroun : les deux équipes ne se sont rencontrées qu’une fois en phase finale de CAN, en 2000, pour une victoire camerounaise 4-1. Les Camerounaises ont également remporté leurs sept précédents matches de CAN contre des sélections nord-africaines.

Mais une statistique joue nettement en faveur du Maroc : le Cameroun n’a jamais battu une nation hôte en six rencontres de CAN, avec un bilan d’un nul et cinq défaites. Il a notamment perdu ses trois précédentes demi-finales contre un pays organisateur.

La finale est programmée dimanche 16 août à Rabat.