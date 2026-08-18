Afrique du Sud : Ramaphosa appelle à agir sur l’immigration

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa appelle les pays d’Afrique australe à agir ensemble face aux défis migratoires. Il s’exprimait à Durban, à la clôture du sommet de la Communauté de développement de l’Afrique australe, la SADC.

Ces dernières semaines, plus de 176 000 ressortissants étrangers ont quitté l’Afrique du Sud, selon un décompte établi par l’AFP à partir des données des gouvernements concernés. Ces départs surviennent après plusieurs semaines de manifestations exigeant que les migrants sans papiers quittent le pays avant le 30 juin.

Certains sont partis volontairement. D’autres ont été expulsés ou rapatriés dans le cadre de programmes gouvernementaux. Au moins quatre migrants ont été tués dans des violences, selon la police sud-africaine. Plusieurs gouvernements étrangers avancent toutefois un bilan plus élevé.

En marge du sommet, environ 300 manifestants hostiles à l’immigration ont défilé jusqu’au lieu de la réunion, sous une importante surveillance policière. Ils demandaient notamment au Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe de reprendre leurs ressortissants installés illégalement en Afrique du Sud.

Première puissance économique du continent, le pays attire depuis longtemps les travailleurs étrangers. Mais il reste confronté à un chômage supérieur à 30 % et à de très fortes inégalités.

Cyril Ramaphosa a exprimé ses regrets face aux discriminations et aux mauvais traitements subis par certains étrangers. Il souhaite désormais organiser une conférence à l’échelle du continent sur les migrations.

Pour le président sud-africain, l’intégration régionale doit produire des résultats concrets dans la vie quotidienne. Mais aucun développement durable ne sera possible sans paix, sécurité et stabilité. Il appelle donc les États de la région à résoudre leurs différends par le dialogue, à défendre leurs principes démocratiques communs et à agir collectivement lorsque la paix est menacée.