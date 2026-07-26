Tunisie : des manifestants dénoncent le président Kais Saied

Des centaines de manifestants se sont rassemblés jeudi dans les rues de Tunis pour marquer la fête de la République, profitant de l’occasion pour dénoncer le président Kaïs Saïed.

Les manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Dégage », « C'est fini » et « Seul Kaïs reste heureux », tout en scandant des slogans contre le président.

Wissem Hammi, membre du mouvement Taharak et coordinateur général de la coalition Solidarité, a accusé le gouvernement de paralysie institutionnelle. «La Constitution stipule que c’est au président qu’il revient de proposer le programme et de le mettre en œuvre », a-t-il déclaré.

Cette manifestation intervient dans un contexte de tensions sociales croissantes en Tunisie.

« Cette marche est un appel populaire, un appel des citoyens à redécouvrir les valeurs et les principes de la République. Malheureusement, ces valeurs ont commencé à être abandonnées le 25 juillet 2021, depuis ce que j’ai qualifié à plusieurs reprises de “coup d’État contre l’ordre constitutionnel”. Aujourd’hui, lorsque les citoyens tunisiens, qu’ils appartiennent à l’élite ou au grand public, s’interrogent sur ce qu’il reste des acquis de la République, ils ne trouvent rien. C’est pourquoi notre slogan aujourd’hui est : « Que reste-t-il de la République ? » C’est la raison pour laquelle nous nous mobilisons aujourd’hui. », a analysé Mouldi Gassoumi, universitaire et chercheur en sociologie.

Au cœur du rassemblement, les manifestants brandissaient des portraits du journaliste emprisonné Mourad Zghiri. Sa sœur, Mariem Zghidi, a exhorté la population à résister : « Aujourd’hui, les gens sont opprimés et emprisonnés, et ceux qui pourraient apporter une valeur ajoutée à ce pays sont derrière les barreaux. Le pays est confronté à de grands dangers, et nous devons descendre dans la rue pour défendre ses acquis. », a-t-elle déclaré.

Ces derniers jours, le pays a été frappé par une intense vague de chaleur qui a déclenché de nombreux incendies de forêt et provoqué des coupures répétées d’électricité et d’eau, aggravant la frustration de la population face à la dégradation des services de base.