Football : ce qu'il faut savoir sur la CAN féminine 2026

Après avoir été reportée, la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine se déroulera du 26 juillet au 16 août au Maroc.

Le royaume accueille la phase finale du tournoi pour la troisième fois consécutive, avec des matchs prévus à Rabat et Casablanca.

Initialement planifiée du 17 mars au 3 avril, la compétition avait été repoussée quelques jours à peine avant son lancement "compte tenu de certaines circonstances imprévues", selon un communiqué de la Confédération africaine de football (CAF).

En plus du titre de champion d'Afrique, les sélections nationales s'affronteront pour une place à la Coupe du monde féminine 2027 qui se déroulera au Brésil. Les équipes qui atteindront les demi-finales seront directement qualifiées, tandis que les nations éliminées en quart de finale devront disputer un match supplémentaire pour remporter leur billet pour le Mondial.

Au total, la CAN comptera 34 matchs. L'édition 2026 a été élargie à 16 équipes réparties en quatre groupes, contre 12 participants lors des deux tournois précédents.

Dans le groupe A, le Maroc affrontera l'Algérie, le Sénégal et le Kenya. L'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Tanzanie se retrouveront dans le groupe B. Le Nigeria devra se défaire de la Zambie, de l'Égypte et du Malawi pour prendre la tête du groupe C. Enfin, le groupe D verra se rencontrer le Ghana, le Cameroun, le Mali et le Cap-Vert.

Le coup d'envoi du tournoi sera donné dimanche 26 juillet avec une première rencontre opposant l'Algérie et le Sénégal (groupe A) au stade olympique de Rabat à partir de 18h heure locale (17h GMT).

Parmi les équipes à suivre, les Super Falcons du Nigeria partiront en quête d'un onzième titre record après leur dernier sacre en 2024.

Finalistes en 2024, les Lionnes de l'Atlas espéreront rafler la couronne à domicile cette année, après la victoire de l'équipe masculine du Maroc lors de la CAN 2025.

Après leur beau parcours lors la dernière édition, l'Afrique du Sud et le Ghana, respectivement quatrième et troisième en 2024, sont également des prétendantes sérieuses au titre continental. Hormis le Nigeria, les Banyana Banyana sud-africaines sont les seules participantes de l'édition actuelle à avoir déjà remporté la CAN (2022).

De leur côté, le Malawi et le Cap-Vert participent pour la première fois à la CAN. L'édition 2026 marque également le retour de la Côté d'Ivoire après 12 ans d'absence, tandis que le Kenya retrouve la compétition reine du continent pour la première fois en 10 ans.

La finale de la CAN féminine 2026 se déroulera le 16 août à Rabat.