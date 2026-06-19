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USA : Barack Obama inaugure son centre présidentiel à Chicago

L'ancien président Barack Obama prend la parole lors de la cérémonie d'inauguration du Centre présidentiel Obama, le 18 juin 2026, à Chicago   -  
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AP Photo/Jon Cherry
By Rédaction Africanews

avec AP

Etats-Unis

L'ancien président américain Barack Obama a inauguré jeudi son centre présidentiel à Chicago, lors d'une cérémonie réunissant les anciens présidents Joe Biden, George W. Bush et Bill Clinton, ainsi que plusieurs centaines d'invités.

Dans son discours, Barack Obama a présenté ce complexe, construit dans la ville où il a lancé sa carrière politique, comme un lieu consacré à la démocratie, à l'engagement citoyen et à la transmission des valeurs civiques.

Il a également insisté sur l'importance du dialogue politique, saluant des responsables des deux grands partis américains et reconnaissant que la polarisation s'était accentuée au cours de sa présidence.

Michelle Obama a rendu hommage au parcours de son mari, évoquant son leadership durant ses deux mandats et appelant les Américains à ne pas céder au cynisme dans un contexte de fortes divisions politiques.

La cérémonie, retransmise en direct, a été marquée par les prestations de plusieurs artistes, dont Bono, John Legend, Bruce Springsteen, Stevie Wonder et Jennifer Hudson.

Le centre présidentiel ouvrira officiellement ses portes au public à l'occasion du Juneteenth. Les organisateurs attendent plus d'un million de visiteurs par an pour ce campus consacré à l'héritage du 44ᵉ président des États-Unis.

Sources additionnelles • AFP

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