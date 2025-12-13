Affaire Epstein : Trump apparaît sur de nouvelles photos

Aux États-Unis, l’affaire Jeffrey Epstein refait surface. Des élus démocrates de la commission de surveillance de la Chambre des représentants ont publié de nouvelles photos issues de la collection personnelle du financier et délinquant sexuel, retrouvé mort en prison en 2019.

Ces images ont été rendues publiques à quelques jours de la date limite imposée au ministère américain de la Justice, qui doit dévoiler l’ensemble des documents liés à l’affaire d’ici le 19 décembre.

Parmi les 19 photos, certaines montrent des objets sexuels, dont des emballages de préservatifs à l’effigie de Donald Trump, avec un portrait du président et un slogan provocateur. Donald Trump apparaît sur trois clichés, dont un où il est entouré de plusieurs femmes, leurs visages masqués.

Interrogé par la presse, Donald Trump affirme ne jamais avoir vu ces photos. Il rappelle que Jeffrey Epstein était une figure très présente à Palm Beach, en Floride, et qu’il existe des photos de lui avec de nombreuses personnalités.

D’autres figures connues apparaissent également dans ces images, dont l’ex-prince Andrew, l’ancien président Bill Clinton, Steve Bannon, Woody Allen, Bill Gates ou encore Richard Branson.

Des liens entre ces personnalités et Epstein étaient déjà connus, et aucune photo ne montre de comportement délictueux. Les élus républicains dénoncent toutefois une publication ciblée, accusant les démocrates de vouloir créer un récit politique contre Donald Trump.