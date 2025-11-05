Mort de Dick Cheney : en Irak, le souvenir de l'invasion de 2003

Des réactions à Bagdad, en Irak après le décès lundi, de l’ancien vice-président américain Dick Cheney à l’âge de 84 ans.

Du Républicain, des habitants de la capitale irakienne gardent le souvenir d’un homme présenté comme le fer de lance de l’invasion en 2003 de leur pays par des soldats américains.

" Personne parmi les responsables américains ne garde un bon souvenir de l'Irak, et aucun Irakien ne se souvient d'eux de manière positive, en particulier Dick Cheney, qui a largement contribué à saper la stabilité au Moyen-Orient et a plongé la région dans un labyrinthe politique, social et économique, avec d'énormes fluctuations. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'un des plus éminents dirigeants américains est décédé, et il faisait partie de l'appareil politique américain qui a joué un rôle majeur dans le changement de la structure du système politique de l'Irak en 2003", affirme Hadi Chelo, habitant de Bagdad .

Cheney a servi les présidents père et fils, dirigeant les forces armées en tant que chef de la défense pendant la guerre du Golfe persique sous le président George H.W. Bush avant de revenir à la vie publique en tant que vice-président sous le fils de Bush, George W. Bush

"Dick Cheney a joué un rôle majeur dans l'occupation et la destruction de l'Irak sous le prétexte d'armes nucléaires, qui n'ont jamais existé. Ils nous ont détruits, et Dick Cheney nous a spécifiquement détruits. Comment pouvons-nous nous souvenir de lui ? Par le vote au Conseil de sécurité, la guerre ? C'était un homme de sang. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était un homme de sang". se souvient Ahmad Jabar, habitant de Bagdad.

Dick Cheney a prétendu qu'il existait des liens entre les attentats du 11 septembre et l'Irak d'avant-guerre, liens qui n'existaient pas. Il a affirmé que les troupes américaines seraient accueillies en libérateurs, ce qui n'a pas été le cas. Il a déclaré que l'insurrection irakienne était à bout de souffle en mai 2005, alors que 1 661 militaires américains avaient été tués, soit moins de la moitié du bilan à la fin de la guerre.