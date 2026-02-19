États-Unis : Trump célèbre le 100e anniversaire du Mois de l'histoire des noirs

Le président a organisé mercredi une réception à la Maison Blanche dédiée au Mois de l'histoire des Noirs.

La commémoration intervient moins de deux semaines après avoir déclenché un tollé bipartite en publiant sur les réseaux sociaux une vidéo raciste représentant l'ancien président Barack Obama et son épouse, Michelle Obama, sous les traits de primates dans une jungle.

''Je tiens à vous remercier tous et à vous souhaiter la bienvenue à la Maison Blanche en cette occasion très spéciale. C'est en effet le cas. J'ai assisté à chacune d'entre elles. Et nous célébrons le 100e anniversaire du Mois de l'histoire des Noirs. C'est un événement important. Le 100e. Waouh. C'est assez spécial. Le 100e, c'est un peu comme... 150, c'est bien, mais 200, c'est mieux, n'est-ce pas ? 100, c'est mieux.'', a déclaré Donald Trump.

Alors que Donald Trump évoquait les Afro-Américains qui ont marqué l'histoire américaine dont le boxeur Mike Tyson. Il a oublié Barack Obama, le premier président noir de l’histoire des États-Unis.

Le président américain a par ailleurs vanté ses réalisations qui auraient profité aux noirs parmi lesquelles, la suppression de l'impôt fédéral sur les pourboires et le déploiement de la Garde nationale « pour rétablir la sécurité » dans les villes à forte population noire.