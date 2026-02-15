Etats-Unis : Barack Obama dénonce un « spectacle de clowns »

Dans un podcast politique diffusé samedi, l’ancien président démocrate Barack Obama dénonce un « spectacle de clowns » après la diffusion d’une vidéo raciste le représentant, lui et Michelle Obama, avec des visages superposés sur des corps de singes.

Une vidéo partagée par Donald Trump lui-même, qui a tenté de se défausser en affirmant ne pas l’avoir vue en entier. La Maison Blanche a imputé la publication à un membre de son équipe. Mais c’est surtout sur la politique migratoire que Barack Obama s’est montré le plus virulent. Il qualifie les opérations de l’ICE (la police de l’immigration) et des forces frontalières de « dignes d’une dictature », évoquant des méthodes qu’il juge inhumaines et disproportionnées.

Ces critiques interviennent alors que le déploiement controversé de ces unités à Minneapolis a pris fin cette semaine, après des semaines de tensions et de protestations. Rare dans les médias depuis son départ de la Maison Blanche, Barack Obama sonne l’alarme : pour lui, les États-Unis s’éloignent de leurs valeurs fondamentales.