Pras, des Fugees, condamné pour financement illégal de la campagne d'Obama

Pras, des Fugees, lors de la tournée du 25e anniversaire de The Miseducation of Lauryn Hill, le 5 novembre 2023, au Kia Forum à Inglewood, en Californie  
Willy Sanjuan/2023 Invision
By Rédaction Africanews

Etats-Unis

La case prison pour "Pras" Michel. Le rappeur américain des Fuggees passera 14 ans derrière les barreaux, la lourde peine a été prononcée jeudi par un tribunal fédéral américain.

L’artiste de 52 ans était accusé d’avoir transféré des millions de dollars provenant de l’étranger pour soutenir la campagne électorale de Barak Obama, candidat à sa propre succession en 2012.

La défense a dénoncé un verdict ‘’disproportionné par rapport à l’infraction’’ et annoncé que Prakazrel fera appel.

En avril 2023, le rappeur a été reconnu coupable de dix chefs d'accusation, notamment de conspiration et d'avoir agi en tant qu'agent non enregistré d'un gouvernement étranger.

Pras Michel a obtenu plus de 120 millions de dollars du milliardaire malaisien Low Taek Jho - également connu sous le nom de Jho Low - et a fait transiter une partie de cet argent par des donateurs de paille pour la campagne d'Obama.

