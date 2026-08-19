L’ONU rend hommage aux humanitaires victimes de violences

À l’occasion de la Journée mondiale de l’aide humanitaire, célébrée le 19 août, le drapeau des Nations Unies a été mis en berne au siège de l’ONU à Nairobi, au Kenya. Un geste symbolique en hommage aux travailleurs humanitaires qui ont perdu la vie au service des populations touchées par les crises.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), plus de 1 100 travailleurs humanitaires ont été tués, blessés, enlevés, détenus ou arrêtés en 2025.

La situation est particulièrement préoccupante en Afrique orientale et australe, où près de 57 millions de personnes ont besoin d’une assistance humanitaire, soit plus d’un quart des besoins mondiaux.

Le Soudan concentre une part importante de cette urgence. Le conflit en cours provoque des déplacements massifs à l’intérieur du pays et pousse des millions de personnes à chercher refuge dans les États voisins.

Dans l’ensemble de la région, les crises sont aggravées par la combinaison des conflits prolongés, des événements climatiques extrêmes et des difficultés économiques.

À l’occasion de cette journée, les Nations Unies rappellent également la nécessité de protéger les travailleurs humanitaires et de leur permettre d’accéder en sécurité aux populations qui ont besoin d’assistance.