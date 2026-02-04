Affaire Epstein : la liste des personnalités publiques s'allonge

Depuis que le ministère de la justice américaine a publié près de 3 millions de pages issues du dossier de l’affaire Epstein 30 janvier dernier, les accusations et les insinuations se multiplient.

Si le nombre conséquent de documents révèle la présence de personnalités publiques internationales, telles que le prince Andrew, les Américains Bill et Hillary Clinton ou encore les Français Jack Lang et Marine Le Pen, il reste difficile d’en tirer des conclusions précises.

Jeffrey Epstein accusé de trafic sexuel de mineures a été condamné une première fois en 2008 puis incarcéré de nouveau en 2019 avant de se donner la mort en détention.

Les personnes qui apparaissent dans les documents publiés ne sont pas toutes accusées d’avoir participé au trafic sexuel. Marine Le Pen, par exemple, a été citée 88 fois. Son ex-compagnon Louis Aliot aurait rencontré le conseiller de Donald Trump afin de solliciter des financements pour le parti du Rassemblement national auprès de Jeffrey Epstein. Caroline Lang, fille de l’ancien ministre français Jack Lang, aurait quant à elle cofondé une société offshore avec Jeffrey Epstein en 2016, à une époque où il figurait déjà sur le registre des délinquants sexuels.