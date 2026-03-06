Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Chicago rend hommage à Jesse Jackson, figure emblématique des droits civiques

Le pasteur Otis Moss III prend la parole lors du service funéraire public du pasteur Jesse Jackson à la House of Hope à Chicago, le 6 mars 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AFP

Droits civiques

Le pasteur Jesse Jackson, baptiste et militant infatigable pour les droits des Afro-Américains, a été honoré vendredi lors d’une cérémonie émouvante à la House of Hope Baptist Church, dans le Sud de Chicago. L’événement, qui a réuni quelque 10 000 personnes, a accueilli d’anciens présidents américains – Barack Obama, Bill Clinton et Joe Biden – ainsi que de hauts responsables politiques et représentants internationaux.

L’émotion était palpable alors que les applaudissements ont accompagné l’entrée des personnalités et, en particulier, celle de Barack Obama, présenté comme « le fils du South Side », salué par la foule par une ovation retentissante. À cette occasion, l’ancien président a rappelé la vie de son mentor et ami : « Jesse Jackson était un homme qui, lorsque les pauvres et les démunis avaient besoin d’un défenseur et le pays de guérison, s’est proposé encore et encore. Il nous a invités à croire en notre pouvoir de changer l’Amérique pour le meilleur. »

Le pasteur Jackson, né en 1941 en Caroline du Sud, avait consacré sa vie à la lutte contre la ségrégation et les discriminations. Acteur clé du mouvement des droits civiques, il participa aux marches historiques de Selma à Montgomery en 1965 et fut aux côtés de Martin Luther King à Memphis. Deux fois candidat à l’investiture démocrate pour la présidence des États-Unis dans les années 1980, il demeura une voix influente sur les questions de justice sociale et de droits humains, notamment à travers la Rainbow PUSH Coalition, qu’il avait fondée à Chicago.

La cérémonie a également été l’occasion d’un message politique et moral : Barack Obama a dénoncé « chaque jour une nouvelle attaque contre nos institutions démocratiques » et exhorté à suivre l’exemple de Jackson comme « hérauts du changement et messagers d’espoir ». Outre les anciens présidents, Kamala Harris, première vice-présidente noire des États-Unis, et le président colombien Gustavo Petro ont pris part à l’hommage, soulignant l’empreinte internationale du militant.

Jesse Jackson laisse derrière lui un héritage de courage, de médiation et d’engagement, ayant œuvré sur tous les fronts, des conflits internationaux à la lutte contre l’apartheid, jusqu’aux mouvements contemporains pour la justice raciale. Sa mémoire, célébrée dans la ferveur de Chicago, demeure un phare pour ceux qui aspirent à une société plus équitable.

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.