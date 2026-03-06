Chicago rend hommage à Jesse Jackson, figure emblématique des droits civiques

Le pasteur Jesse Jackson, baptiste et militant infatigable pour les droits des Afro-Américains, a été honoré vendredi lors d’une cérémonie émouvante à la House of Hope Baptist Church, dans le Sud de Chicago. L’événement, qui a réuni quelque 10 000 personnes, a accueilli d’anciens présidents américains – Barack Obama, Bill Clinton et Joe Biden – ainsi que de hauts responsables politiques et représentants internationaux.

L’émotion était palpable alors que les applaudissements ont accompagné l’entrée des personnalités et, en particulier, celle de Barack Obama, présenté comme « le fils du South Side », salué par la foule par une ovation retentissante. À cette occasion, l’ancien président a rappelé la vie de son mentor et ami : « Jesse Jackson était un homme qui, lorsque les pauvres et les démunis avaient besoin d’un défenseur et le pays de guérison, s’est proposé encore et encore. Il nous a invités à croire en notre pouvoir de changer l’Amérique pour le meilleur. »

Le pasteur Jackson, né en 1941 en Caroline du Sud, avait consacré sa vie à la lutte contre la ségrégation et les discriminations. Acteur clé du mouvement des droits civiques, il participa aux marches historiques de Selma à Montgomery en 1965 et fut aux côtés de Martin Luther King à Memphis. Deux fois candidat à l’investiture démocrate pour la présidence des États-Unis dans les années 1980, il demeura une voix influente sur les questions de justice sociale et de droits humains, notamment à travers la Rainbow PUSH Coalition, qu’il avait fondée à Chicago.

La cérémonie a également été l’occasion d’un message politique et moral : Barack Obama a dénoncé « chaque jour une nouvelle attaque contre nos institutions démocratiques » et exhorté à suivre l’exemple de Jackson comme « hérauts du changement et messagers d’espoir ». Outre les anciens présidents, Kamala Harris, première vice-présidente noire des États-Unis, et le président colombien Gustavo Petro ont pris part à l’hommage, soulignant l’empreinte internationale du militant.

Jesse Jackson laisse derrière lui un héritage de courage, de médiation et d’engagement, ayant œuvré sur tous les fronts, des conflits internationaux à la lutte contre l’apartheid, jusqu’aux mouvements contemporains pour la justice raciale. Sa mémoire, célébrée dans la ferveur de Chicago, demeure un phare pour ceux qui aspirent à une société plus équitable.