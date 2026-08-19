Nigeria : la présidentielle 2027 dominée par l’économie et l’insécurité

La campagne pour l’élection présidentielle de 2027 est lancée au Nigeria. À cinq mois du scrutin, les candidats vont devoir convaincre des électeurs préoccupés avant tout par le coût de la vie, l’emploi et l’insécurité.

Le président Bola Tinubu, au pouvoir depuis 2023, brigue un second mandat. Son premier mandat a été marqué par d’importantes réformes économiques, notamment la suppression des subventions sur les carburants, la libéralisation du taux de change et une réforme fiscale.

Si ces mesures ont été saluées par certains économistes et investisseurs, elles ont également contribué à une forte hausse du coût de la vie. L’inflation a atteint jusqu’à 34 %, avant de ralentir à 15,4 % en juillet. Selon la Banque mondiale, plus de 60 % des Nigérians vivent désormais sous le seuil de pauvreté.

Des électeurs préoccupés par leur quotidien

À Abuja, plusieurs habitants demandent aux candidats des propositions concrètes. Kate Francis, employée dans le secteur privé, souhaite notamment connaître leurs programmes sur l’économie, le chômage, la sécurité et le coût de la vie. Elle appelle les responsables politiques à dépasser les promesses électorales habituelles.

L’insécurité constitue l’autre grand enjeu du scrutin. Le pays fait face à plusieurs foyers de violence, entre insurrection jihadiste, banditisme armé, conflits entre agriculteurs et éleveurs et tensions séparatistes.

Face à Tinubu, Peter Obi et l’ancien vice-président Atiku Abubakar sont de nouveau candidats, après l’échec des discussions visant à réunir l’opposition.

Le scrutin présidentiel est prévu le 16 janvier 2027. La participation sera également scrutée : en 2023, seuls 27 % des électeurs inscrits s’étaient rendus aux urnes.