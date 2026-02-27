Affaire Epstein : Hilary Clinton entendue par une commission parlementaire

Jeffrey Epstein
L’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton a été entendue jeudi par une commission d’enquête parlementaire sur ses éventuels liens avec Jeffrey Epstein, le financier condamné pour trafic sexuel.
Initialement, Bill et Hillary Clinton avaient refusé de se présenter, dénonçant une manœuvre des républicains visant à détourner l’attention des propres liens passés entre Epstein et Donald Trump. Lors de son audition, Hillary Clinton a réitéré ses démentis avec fermeté : je ne sais pas combien de fois j’ai dû le répéter : je ne connaissais pas Jeffrey Epstein. Je ne suis jamais allée sur son île, je ne suis jamais allée chez lui, et je ne suis jamais allée dans ses bureaux. Cela a été dit et redit à maintes reprises.
Contrairement à Hilary Clinton, des preuves matérielles attestent de la proximité de son époux Bill avec Epstein, notamment des déplacements communs à bord de son jet privé. Cependant, aucun acte répréhensible ne lui a jamais été formellement imputé. L'ex-chef d'Etat doit à son tour comparaître vendredi au centre des performances artistiques de Chappaqua.
