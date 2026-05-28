Ukraine : une frappe russe en plein jour fait 11 blessés à Odessa, dont plusieurs enfants

Selon les autorités régionales, parmi les victimes figurent deux enfants âgés de 11 et 12 ans figurent parmi les blessés. Plusieurs adultes ont également été hospitalisés, dont trois dans un état grave selon le chef de l’administration militaire régionale, Oleh Kiper. L’attaque a provoqué un important incendie qui s’est étendu sur près de 1 800 mètres carrés dans un quartier commerçant très fréquenté. Des images montrent une épaisse fumée noire s’élevant au-dessus de la ville tandis que les secours tentaient de maîtriser les flammes. Une animalerie, un magasin de spiritueux et un bureau de poste figurent parmi les bâtiments endommagés. Environ 50 pompiers ont été mobilisés pour l’intervention, a précisé la porte-parole des services de secours, Maryna Averina. Des psychologues ont également été déployés pour accompagner les habitants affectés. Les victimes souffrent de brûlures, de blessures causées par des éclats, de traumatismes crâniens et de fortes réactions de stress. Cette nouvelle attaque souligne la menace persistante qui continue de peser sur les civils dans les régions côtières de l’Ukraine.