La Russie souhaite "un retour de la stabilité" après les attaques au Mali

Trois jours après les attaques coordonnées menées par des djihadistes et des séparatistes au Mali, la Russie réagit. Moscou dit souhaiter le retour de la paix et de la stabilité, le plus vite possible.

Lors d’un point presse, le porte-parole du Kremlin s’est exprimé sur la situation actuelle au Mali.

"Nous estimons qu’il est important que le pays retrouve dès que possible une situation paisible et stable", a déclaré Dmitri Peskov.

Il a refusé de répondre à une question visant à savoir si la force paramilitaire russe "Africa Corps", qui soutient la junte au pouvoir, serait en mesure de maîtriser la situation.

"Il convient de rechercher au Mali des informations sur le lieu où se trouve le président malien Assimi Goïta", c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lorsqu'il a été interrogé sur le lieu où se trouvait le président de transition, resté silencieux depuis ce samedi.

Selon le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Georgy Borisenko, "l’Africa Corps”, l’unité paramilitaire qui a pris la relève de Wagner dans la région du Sahel, "a subit des pertes lors de frappes dans de nombreuses régions du Mali". La centaine d’agents du groupe russe présents à Kidal ont dû quitter la ville après les attaques du week end dernier. Les milices ont repris le controle de cette ville stratégique.