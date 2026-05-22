La Russie accuse Kyiv après une attaque de drones à Louhansk

Dans la ville de Starobilsk, occupée par la Russie, des drones ont frappé un établissement d’enseignement professionnel et son internat dans la nuit, provoquant l’effondrement partiel de l’immeuble résidentiel de cinq étages, selon les autorités installées par Moscou. Celles-ci ont indiqué qu’une personne avait été tuée et qu’au moins 35 autres avaient été blessées lors de cette attaque dans la partie occupée de la région ukrainienne de Louhansk, dans la nuit du 21 au 22 mai. Le Comité d’enquête russe a précisé que 86 adolescents âgés de 14 à 18 ans et un membre du personnel se trouvaient à l’intérieur de l’internat au moment de la frappe. Les équipes de secours ont utilisé des grues et des engins lourds pour dégager les dalles de béton, tandis que de la fumée continuait de s’échapper de la structure endommagée. Moscou a accusé les forces ukrainiennes d’avoir visé des infrastructures civiles avec quatre drones de type avion et qualifié l’attaque d’« acte terroriste ». Les autorités russes ont ajouté que plusieurs personnes pourraient encore être coincées sous les décombres. Parallèlement, dans la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, les services de secours ukrainiens sont intervenus après qu’un drone russe a frappé un quartier résidentiel vendredi matin, déclenchant un incendie et endommageant un immeuble de plusieurs étages. Les images diffusées par le Service d’urgence de Kherson montraient des pompiers arrosant une structure encore fumante et bouclant les rues avoisinantes, tandis que des débris et des éclats de verre jonchaient le trottoir. Les responsables ukrainiens ont indiqué qu’aucun blessé n’avait été signalé lors de cette dernière attaque, tout en soulignant que des tirs d’artillerie et des frappes de drones avaient visé plusieurs sites dans la région de Kherson ces derniers jours, faisant au moins deux morts parmi les civils et provoquant des coupures de courant dans certains quartiers.